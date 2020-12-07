وزير النقل يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة الدكتور هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وبحضور سوباريت مسئولة البنية التحتية بالشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة.

تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة للركاب بقيمة 226 مليون يورو والتي تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية والتي من المخطط وصول أول قطار منها في مارس القادم، وكذلك مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد بقيمة 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، والتي وصلت إلى مرحلتها الثانية في عمليات الطرح على الشركات والتي من المخطط الإعلان عن الشركة الفائزة بها مع نهاية يناير القادم بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بامكانية توفير البنك تمويل مقداره 65 مليون يورو لمشروع بوابات التذاكر بمحطات السكك الحديدية وتوريد 3000 ماكينة تذاكر محمولة.

وتم بحث موقف عدد من مشروعات مترو الأنفاق مثل مشروع إعادة تأهيل البنية الأساسية والأنظمة بالخط الأول للمترو ( أعمال السكة وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربائية)، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 605 مليون يورو (205 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD - 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي– 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية).

وأشار وزير النقل، إلى أنه يجرى حاليًا إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشارى الإيطالى "Italfer" للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشارى الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثاني للمترو والتي يمولهم البنك بقيمة 100 مليون يورو.

وأكد الوزير أن هذه القطارات ستمثل إضافة قوية لقطارات الخط الثاني في ظل تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير وتحديث أسطول قطارات الخطين الأول والثاني للمترو،

وفي مجال الموانئ البرية والجافة تم بحث الموقف التنفيذي لميناء 6 أكتوبر الجاف والذي تبلغ مساحته 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتي ) والذي سيستوعب 720 ألف حاوية مكافئة / يوم.

وحيث مول البنك الدراسة الخاصة بإنشائه و تم اسناد انشاء الميناء الجاف إلى تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي وكذلك بحث توفير البنك للتمويل الخاص بدراسات مشروعات الموانئ الجافة في برج العرب الجديدة- دمياط الجديدية – سوهاج الجديدة .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي.

كما أبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل البحري وخاصة في مشروعات ميناء دمياط حيث أكد الوزير ان الفرص الاستثمارية في هذا القطاع فرص واعدة خاصة مع الإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع النقل ومنه قطاع النقل البحري وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.

وأشاد مسؤولو البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بالمناخ الاستثماري في مصر وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل وبالاهتمام بوسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة مؤكدين أن البنك سيدعم عدد من المشروعات الأخرى في مجال النقل في مصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.​