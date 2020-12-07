"منها معدل الدخل".. تفاصيل 3 تعديلات على حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد التقديم والحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي بواقع 100 ألف وحدة وكذلك الإسكان المتوسط بواقع 25 ألف وحدة العديد من التعديلات خلال فترة الحجز والتي بدأت يوم 1 نوفمبر وتستمر حتى 7 ديسمبر الجاري، قبل إعلان وزير الإسكان مد فترة الحجز لكن بشروط.

الطرح الجديد من شقق محدودى ومتوسطى الدخل يأتي ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بهدف توفير وحدة كاملة التشطيب في عدد كبير من المدن الجديدة.

شملت التعديلات شروط الحجز وكذلك الأوراق المطلوبة ومواعيد بيع كراسات الشروط والتقديم والحجز الإلكتروني، نوضحها فيما يلي:

في البداية يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ووفقا لأخر إحصائية عن عدد المتقدمين للحجز في المشروعين، تم بيع ما يزيد عن 402 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المسددين لمقدمات جدية الحجز ما يزيد على ٢٦٦ ألف مواطن، وسجل على الموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 214 ألف مواطن.

التعديل الأول جاء على شقق الإسكان الاجتماعي، حيث سينتهي بيع كراسات الشروط وسداد جدية الحجز يوم الاثنين المقبل 7 ديسمبر، لكن يستمر التقديم الإلكتروني على الموقع المخصص لذلك لمن اشترى الكراسة وسداد جدية الحجز حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

أما مشروع الإسكان المتوسط، تم مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر أيضًا، بدلاً من 7 ديسمبر 2020.

التعديل الثاني جاء على شروط الدخل في الإسكان المتوسط، خلال فترة التقديم حيث تم تعديله ليكون 14 ألف جنيه للمتزوج و10 آلاف للأعزب، وذلك بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التي نصت على أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادره على 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً، وعلى 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 7 آلاف جنيه شهرياً.

وتم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية لشقق الإسكان الاجتماعي وهه: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العبور الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار"– السادات– المنيا الجديدة– ملوى الجديدة– أسوان الجديدة– قنا الجديدة– سوهاج الجديدة.

وفيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فتمت إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهي: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العلمين الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– السادس من أكتوبر– ناصر– المنيا الجديدة– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة.

التعديل الثالث جاء على الأوراق المطلوبة، وتسهيلا على المتقدمين أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي الغاء تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات".

ووفقا لـ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أن كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لم تُلزم أي مواطن بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات" ضمن المُستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية.

وأوضحت، أن كراسة الشروط فيما يخص شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري بالنسبة لأصـحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية نصت على تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "إن وجدت" موضـحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

ويمكن التعرف على باقي الأوراق المطلوبة من هنا



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