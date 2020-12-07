شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء، والتي تستمر على مدار يومين، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين فى الموعد المحدد وسط إشراف قضائي كامل.
وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.
كما تضم المحافظة أيضا دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كل دائرة.
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