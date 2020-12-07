شكرا لقرائتكم خبر عن «معامل القليوبية»: توفير جميع تحاليل تشخيص فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد عبدالمقصود، مدير المعامل المركزية بمديرية الصحة بالقليوبية، إنه وجه بضرورة توفير جميع التحاليل الخاصة بتشخيص فيروس كورونا «كوفيد 19» مع عمل جميع التحاليل المطلوبة لمريض الكورونا وهى «CBC. CRP. Ferritin. D. dimer» للكشف المبكر لحالات اشتباه «Covid 19» ومتابعة الحالات المؤكدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير المعامل، صباح اليوم، مع فريق المعامل استعدادا لمواجهة الموجة التانية من للفيروس بحضور مديرين المعامل بالمستشفيات.

وأضاف "عبدالمقصود" أنه تم تزويد المحافظة بجهاز PCR عالى الكفاءة بالمعامل المركزية ليصل عدد الأجهزة الموجودة بالمحافظة إلى 3 أجهزة موزعة على ثلاث أماكن هي حميات بنها والحجر الصحي بقها والمعامل المركزية، مشيراً إلى أن فرق مكافحة العدوى تكثف من المرورعلى جميع المستشفيات لتدريب الفرق الطبية على كيفية التعامل مع مصابى الفيروس وتتبع الأفراد المخالطين للمصابين والمعزولين بمنازلهم.