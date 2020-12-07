شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تستقبل 2.7 مليون ناخب في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية والبالغ عددها 512 مقراً إنتخابياً و926 لجنة فرعية لإستقبال 2 مليون و698 ألف و758 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في بدء انتخابات جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب.

وتجرى جولة الإعادة في محافظة المنوفية على 11 مقعدا في 6 دوائر بين 22 مرشحًا، منهم 8 مستقبل وطن و11 مستقلا ومرشح واحد لكل من الشعب الجمهورى والحرية والمصرى الديمقراطى.

وتجرى جولة الإعادة بدائرة شبين الكوم على مقعدين بين كل من المرشحين أحمد عبدالحميد صديق «مستقبل وطن» والعناني حسن حموده «الشعب الجمهورى» وجمال عبدالستار عبدالغني «الحرية» وهانى مصطفى خضر «مستقل».

وفى دائرة قويسنا، تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين عبدالحكيم محمد البيومي مستقل، وهشام عبدالواحد مستقبل وطن، وعصمت عبدالفتاح زايد مستقل، ومحمد حمدي عبدالحليم مستقل.

وفى دائرة تلا، تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين إبراهيم يحيى خليف «مستقبل وطن»، وكريم طلعت السادات «مستقبل وطن»، وعبدالحفيظ زكى نصير «مستقل»، وعلاء حسن جعفر «مستقل».

وجاءت جولة الإعادة بدائرة أشمون على مقعدين بين كل من المرشحين، صابر أحمد عبدالقوى «مستقبل وطن»، وعصام محمد عبدالسلام «مستقبل وطن»، وعبدالهادى فتحى عبدالهادى «مستقل»، ومحمود محي الدين حسن «مستقل»، وبدائرة الباجور تجرى الإعادة على مقعد بين المرشحين محمود محمد رفعت عباس «مستقبل وطن»، وعادل زكى الصعيدى «مستقل».

وبدائرة منوف، تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين، أيمن عبدالهادي سليمان «مستقبل وطن»، وأحمد أبوزيد دياب «مستقبل وطن»، والأمير عبدالقوى أحمد «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وعادل عبدالغفار طلبه.

واكد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية داخل اللجان من توفير بوابات التعقيم ورش وتطهير اللجان أنه سيتم متابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى في حالات الطوارئ والأزمات وكذا إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية.