شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأزهر الدعوية تواصل عملها بعقد 3 ندوات في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل قافلة الأزهر الدعوية عملها في محافظة شمال سيناء، حيث سيعقد أعضاء القافلة، ظهر الاثنين، 3 ندوات في جمعية حقوق المرأة السيناوية ومعهد العلوم التجارية وكلية التربية الرياضية بالعريش.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، إن أعضاء القافلة من علماء الأزهر الشريف قاموا أمس بتنظيم ندوات في كليتي الآداب والتجارة في جامعة العريش ومركز شباب مدينة العريش.

أضاف أبوالقاسم أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف إلى شمال سيناء تحت رعاية الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرئاسة الدكتور أسامه الحديدي المدير التنفيذي لمركز الفتوى الالكترونية، وتضم 12 عالمًا من مركز الفتوى الالكترونية في الأزهر الشريف.

يذكر أن القافلة وصلت إلى محافظة شمال سيناء، السبت الماضي، حيث كان في استقبالها محافظ شمال سيناء ونائبة ومدير عام المنطقة الأزهرية ومدير عام منطقه وعظ شمال سيناء.