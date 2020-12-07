شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مدرسة للتعليم المجتمعى لمواجهة التسرب التعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت محافظة القاهرة مدرسة تواصل للتعليم المجتمعى باسطبل عنتر بدار السلام ومصر القديمة، لمواجهة التسرب التعليمى بمناطق اسطبل عنتر وعزبة خير الله.

ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن المدرسة الجديدة:



تهدف لحل مشكلة التسرب من التعليم وإيجاد فرصة عمل لسكان عزبة خيرالله.

تستهدف زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية للجمعية من 180 طالب إلى ما يقرب من 500 طالب.

تضم 10 فصول دراسية ( 2 لرياض الأطفال و8 ابتدائى ).

بها معمل حاسب إلى مؤهل للاعتمادات من الهيئات المانحة للشهادات العالمية.

تضم مطبخ ومطعم لتغذية الطلبة والعاملين.

بها مسرح مجهز وبسعة 100 كرسى ويستخدم لتدريب الطلاب على العروض الفنية والثقافية والاستعراضية.

تضم معمل علوم ومكتبة وقاعة تدريب واجتماعات تضم أنشطة حرفية وفنية.

تضم ملعب رياضى ويتم إتاحته لشباب المنطقة عقب اليوم الدراسى.

تشتمل على مركز تدريب حرفى لشباب المنطقة وسيدات عزبة خير الله وإسطبل عنتر ودار السلام والمقطم على الحرف اليدوية.

مجهزة لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

تضم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلو وات.