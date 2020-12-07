شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حسنت نظرة المجتمع للتعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تقوم بالتعاون مع شركاء التنمية USAID,TVET-EU,GIZ بدعم مفهوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث اتفق على تطوير مدارس التكنولوجيا تطبيقية تخدم قطاع صناعى كامل لتصبح مراكز للتميز.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص: تقبل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع فى الشهادة الإعدادية وهو ما يمثل نقلة إيجابية فى النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، موضحا أن أكثر من 4000 طالب ملتحقون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال العام الدراسى 2020.

كان نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت مبادرة إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر عام 2018، كنموذج جديد للتعليم الفنى المطور، موضحا أن النموذج يرتكز على الشراكة بين الحكومة متمثلة فى الوزارة والقطاع الخاص وأحد مؤسسات ضمان الجودة، وتهدف هذه المدارس للاعتماد الدولى للمدرسة وبرامجها الدراسية.

وأوضح مجاهد أنه تم إنشاء 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر 2018، ثم تم إضافة 8 مدارس فى سبتمبر 2019، كما تم إضافة 5 مدارس فى سبتمبر 2020، ليصبح الإجمالى 16 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، ومن المتوقع أن تصل هذه المدارس إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.