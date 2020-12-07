باقي 15 يومًا.. الإسكان تعلن مد فترة رفع المستندات إلكترونيًا لوحدات "محدودي الدخل" فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غدًا الاثنين، آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز لوحدات منخفضي الدخل بإعلان المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بعدد 100 ألف وحدة (لمنخفضي الدخل)، مشيرًا إلى أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيًا فقط لوحدات منخفضي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، حتى الاثنين 21 ديسمبر، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات من منخفضي الدخل.

وأكد وزير الإسكان، استمرار شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي لمدة أسبوعين، لمن يرغب في التقدم لحجز الـ25 ألف وحدة إسكان لمتوسطي الدخل بالإعلان، لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلاً من غدٍ الاثنين 7 ديسمبر 2020.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظرًا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.

وأشارت إلى أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 402766 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 266652 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 214 ألف مواطن.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على اقتراح الصندوق بزيادة الحد الأقصى للدخل بمحور متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين ) لطرح وحدات للعملاء من متوسطي الدخل بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات لها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على أن يصبح المتقدم من متوسطي الدخل للأسرة لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله على 168 ألف جنيه سنوياً )بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا (وعن 120 ألف جنيه سنويًا للأعزب) بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا (بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التي نصت على أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادره عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة) بما يعادل 9 آلاف جنيه شهريًا (وعن 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب) بما يعادل 7 آلاف جنيه شهريًا.

وأشارت عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للتقدم في 1 نوفمبر 2020، في عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

وقالت إنه فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل، فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.



اقرأ أيضًا..

- "مفيش حد هياخد شقة ويقفلها".. الإسكان تحذر مخالفي مشروعات محدودي الدخل

- 100 ألف وحدة.. الإسكان تعلن آليات وتفاصيل التقديم على شقق محدودي الدخل