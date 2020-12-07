اليوم.. انطلاق جولة الإعادة لانتخابات البرلمان لمحافظات المرحلة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق صباح اليوم الإثنين التصويت لجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى المنافسة في جولة الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وستجرى فى دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويمكن التعرف على مكان اللجنة، عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومى المكون من 14 رقما، وإرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151 أو الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة.