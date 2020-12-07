شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو الهلال الأحمر يطهرون اللجان الانتخابية في العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام متطوعو الهلال الأحمر المصري، صباح الاثنين، بتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بمدينة العريش في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب التي ستنطلق بعد ساعات.

وأكد عمر محمد، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن متطوعي الهلال الأحمر قاموا بتطهير مجمع المدارس في وسط مدينة العريش والتي بها لجان انتخابية.

وأشار إلى أن تطهير وتعقيم اللجان تم بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء ومديريات الطب البيطري والصحة بالتعاون والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومجلس مدنية العريش.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، كما تضم دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة.

تطهير لجان الانتخابات بشمال سيناء

تطهير لجان الانتخابات بشمال سيناء

تطهير لجان الانتخابات بشمال سيناء

تطهير لجان الانتخابات بشمال سيناء

تطهير لجان الانتخابات بشمال سيناء

تطهير لجان الانتخابات بشمال سيناء