شكرا لقرائتكم خبر عن عقال و3 ربطات عنق.. منافسة بين البدو والحضر على مقعدي «الفردي» في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتنافس 4 مرشحين على مقعدي مجلس النواب في الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة شمال سيناء، أحدهم ينتمي لحزب مستقبل وطن و3 مستقلين، بعد حصولهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.

ويتميز مرشح الدائرة الثانية ببئر العبد المستقل سلامة الرقيعي، ابن قبيلة الدواغره، بارتدائه الزي السيناوي والعقال البدوي، بينما يرتدي منافسه المستقل سامي كامل البدلة وربطة العنق، وهو ينتمي لقبيلة البياضية.

ويرتدي المرشحان في جولة الإعادة بالدائرة الأولي بالعريش، عزيز مطر، مرشح مستقبل وطن، وياسر عرابي، المستقل، البدلة وربطة العنق، باعتبار أنهما ينتميان إلى الفواخرية إحدى أكبر القبائل الحضرية بالعريش.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، كما تضم دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولى.

سلامه الرقيعي - صورة أرشيفية

سامي كامل

عزيز مطر - صورة أرشيفية

ياسر عرابي - صورة أرشيفية