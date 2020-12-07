شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم، الإثنين، فى صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ.

واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، تم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة ويتم الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.

كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انه فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر يتم توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى، وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.