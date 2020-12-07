بدء تنفيذ أعمال إغلاق شارع الهرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

بدأت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، في تنفيذ أعمال إغلاق شارع الهرم، استعدادًا لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق في نطاق المحافظة.

وكانت المحافظة أعلنت إغلاق الاتجاه الأيمن من شارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر، حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية، بما يقرب من 50 مترًا.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم إغلاق طريق النصر جزئيًا للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، في محيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعه البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في نطاق محافظة الجيزة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيستلم مواقع أعمال محطات (ميدان الرماية - الأهرام) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور، في محيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 5 سنوات.

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