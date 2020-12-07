شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستضيف أحمد أبو الغيط اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، ظهر الاثنين، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشته حول كتابيه «شهادتي، وشاهد على الحرب والسلام» في ندوة تحت عنوان: قصة كتابين. وتعقد الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة، التي وجهت الدعوة لأساتذة اكليات والطلاب والموظفين. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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