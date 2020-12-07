شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم الأعمال في مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الهيئة القومية للإنفاق صورا لتقدم الأعمال في مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة نصر، وتضمنت أعمال صب الاساسات العميقة بشارع يوسف عباس. ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية، يمتد بطول 56.5 كيلو متر ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كيلو متر، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كيلو متر. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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