شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ميناء الإسكندرية يستقبل 22 عربة ركاب جديدة من روسيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل ميناء الاسكندرية، الاثنين، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد والتي يتم تصنيعها في مصنع تيفير الروسي ويبلغ عددها 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).
وبذلك يصل إجمالي العربات التي وصلت مصر من روسيا 173 عربة بعد الدفعة الاخيرة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسيةلتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعاديه. وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.
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