شكرا لقرائتكم خبر عن بدء غلق المحاور المرورية بالهرم لتسليم المواقع لشركات تنفيذ المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الادارة العامة للمرور بالجيزة أعمال الغلق الكلي للإتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية. وذلك لبدء استلام تحالف الشركات المصرية لقطاعات المرحلة الاولي من الخط الرابع لمترو الانفاق «عمرو بن العاص- حي الأشجار بمدينة 6 اكتوبر.

كما تم غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة أسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان لبدء تسليم مواقع تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق محطات (الرماية – الاهرام).

الجدير بالذكر ان هذه المرحلة يبلغ طولها ١٩ كيلو متر وتضم ١٧ محطة وتنقل مليون راكب يوميا وتقدر تكلفتها ب ٧٠ مليار جنيه، تمول الحكومة اليابانية جزء منها ب ١٢٠٠ مليون دولار والباقي من ميزانية الدولة.