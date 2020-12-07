شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ديسمبر موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر على مدار أيام الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى، الموافقين 7 و8 ديسمبر 2020، ومن المقرر وفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر الجاري، ليكون تشكيل مجلس النواب المنتخب قد اكتمل، بعد إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية، وستبقى فقط نسبة الـ5 % التي سيعينها رئيس الجمهورية وفقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب هى الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبقى من مقاعد برلمان 2020، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية فوز 467 مرشحا خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالي المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردى.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى. وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.