شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرارات هامة للكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة تفشى كورونا تبدأ من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخاذ قرارات جديدة بعد وفاة العديد من الكهنة خلال الأيام الماضية، وأصدرت تعليمات جديدة، ليتم تطبيقها على "إيبارشية البابا" وهى كنائس القاهرة والإسكندرية، بدءًا من اليوم الأثنين، مشيرة خلالها إلى أنه فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحى وتطورات انتشار فيروس كورونا؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية .

وجاءت قرارات الكنيسة كالتالى:

1. تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.

2. تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

3. تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

4. إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد و شماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن.

5. إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

6. يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

7. يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد).

8. تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25% .

9. يلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

10. بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر المطران أو الأسقف كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.