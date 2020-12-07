شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات المحافظات لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، استعداداتها والتجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، الموافقين 7و8 ديسمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات الاعادة في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانيةّ.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاستعداد التام لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمدن خليج، وشدد المحافظ على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام من قبل الناخبين بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن مركز العمليات الرئيسي بالمحافظة في انعقاد تام حتى نهاية الانتخابات يتابع مع مراكز العمليات بالمدن ومستعد في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح المحافظ في اجتماعه الأخير بشرم الشيخ، أن القيادات التنفيذية والأجهزة التنفيذية والإدارية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الالتزام بالحيادية والشفافية التامة قبل وبعد العملية الانتخابية، مشددًا على جميع القيادات التنفيذية ذوي الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها.

فيما استعدت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب، فبدأت مجالس المدن فى تجهيز وتعقيم وتطهير الـ 80 لجنة فرعية، ليدلى 2 مليون و350 ألف ناخب بأصواتهم فى انتخابات الإعادة.

وتجرى الإعادة فى انتخابات المرحلة الثانية بكفر الشيخ فى الدوائر الأربعة المقسمة على النحو الآتى، الدائرة الأولى مقرها الدائرة الأولى ومقرها مركز كفر الشيخ ومكوناتها الإدارية مركزا "كفر الشيخ، قلين"، قسما "أول كفر الشيخ، ثان كفر الشيخ"، ولها 3 مقاعد، ومقعدين للدائرة الثانية، ومقرها مركز سيدى سالم ومكوناتها مركزا "سيدى سالم، الرياض"، ومقعدين للدائرة الثالثة، ومقرها مركز الحامول ومكوناتها الإدارية مراكز "الحامول، بيلا، البرلس"، قسم بيلا، و3 للدائرة الرابعة، ومقرها قسم دسوق ومكوناتها الإدارية مراكز "دسوق، مطوبس، فوه، قسم دسوق" .

وفي محافظة بورسعيد، رفعت الأجهزة المعنية ببورسعيد حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الإعادة لمجلس النواب بالمرحلة الثانية، والتشديد على الاستعداد التام خاصة فى ظل موجة عدم استقرار الطقس.

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى المشاركة بالعملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء بورسعيد، وحرصهم على المشاركة السياسية، وأن المشاركة فى الانتخابات حق دستورى مهم لجميع المواطنين، وأننا جميعا نقف على مسافة واحدة بين المرشحين بالدائرة الأولى فى جولة الإعادة.

وأضاف المحافظ أنه وجه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة اللجان.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وفي محافظة دمياط، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الخطوات التى إتخذتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتجهيز وإعداد اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، حيث تجرى هذه الجهود على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

وأعلنت المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى، ووضع خطة محددة لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، مؤكدة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين فضلاً عن تجهيز أماكن انتظار بجوار اللجان مزودة بمقاعد ومظلات وكراسي متحركة للتيسير على كبار السن ومتحدى الإعاقة، موجهة أيضاً بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

وفي محافظة المنوفية، أنهت المحافظة استعداداتها لاستقبال انتخابات جولة الإعادة مجلس النواب 2020 والتى من المقرر إجرائها يوم 7 ، 8 من ديسمبر، وتضم محافظة المنوفية 6 دوائر انتخابية وتشمل 3 أقسام و8 مراكز شرطة مخصص لهم 11مقعد فردى .

ويتنافس 21 مرشحا بدوائر منوف سرس السادات 4 مرشحين على مقعدان، شبين الكوم 4مرشحين على مقعدان، دائرة بركة السبع قويسنا 4مرشحين على مقعدان، دائرة تلا والشهداء4 مرشحين مقعدان، دائرة أشمون 4مرشحين على مقعدان دائرة الباجور ، مرشحان على مقعد واحد.

فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة داخل وخارج مقار العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة وتذليل العقبات أمام قوات التأمين والاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق بها بين جميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.