عبدالمحسن سلامة يتعهد بإنهاء أزمة بدل صحفيي "الإذاعة والتليفزيون" خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال أحمد الحضري نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، اليوم الأحد، إن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، تعهد بالتدخل لإنهاء أزمة بدل صحفيي المجلة خلال أيام.

وشدد سلامة في لقاء جمعه بوفد من صحفيي المجلة، على ضرورة فصل بدل الصحفيين عن كافة المؤسسات، على أن يتم صرفه من مقر نقابة الصحفيين لجميع الصحفيين، حتى يصل الدعم الذي تقرره الدولة وتحرص عليه لأبناء المهنة.

وأوضح سلامة، أنه خاطب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من أجل فصل بدل صحفيي الأهرام عن المؤسسة، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتعميم هذا الإجراء على كافة المؤسسات.

وكان صحفيون من مجلة الإذاعة والتليفزيون، التقوا الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة مطالبينه بالتدخل لحل أزمة بدل النقابة حيث لم يحصلوا على الزيادات المقررة لجميع الصحفيين منذ عدة سنوات.

وقال سلامة إنه سيتواصل مع كافة الأطراف لإنهاء هذه المعاناة بشكل كامل خلال أيام. ​