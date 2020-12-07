مصدر أمني يكشف كواليس خلاف نقيب المحامين و"اتحاد العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قال مصدر أمنى إنه تبلغ من رجائى عطية نقيب المحامين لشرطة النجدة بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب.

وبالانتقال طلب رجائي عطية من قوة الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول حيث تم إفهامه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها فى هذا الشأن إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانوني.

وأعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الاتحاد بالسماح له بالدخول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.