3 صفعات وسر الستارة.. ماذا حدث قبل انتحار "عروس الهرم" القاصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية بين "أية" ووالدة زوجها داخل مسكن الزوجية -بعد شهر من الزواج- تطورة إلى مشاجرة. اعتدت ذات الـ16 ربيعا على حماتها بشفرة موس فأحدثت إصابتها أعلى الحاجب.

جن جنون الزوج "محمد أحمد" 18 سنة، فصفع زوجته نحو 3 مرات كرد فعل لم بدر منها تجاه والدته.

هرعت القاصر -التي سبق زواجها عرفيا من شاب آخر- إلى الشرفة مرددة عبارة "والله هرمي نفسي". حاول الزوج أن يهدئ روعها وإقناعها بالعدول عما هي مقبلة عليه لكن سرعان ما انتهى الأمر في غضون لحظات.

أمسكت العروس بـ"الستارة" وقفزت من الشرفة بالطابق الرابع. استنجد الزوج بالإسعاف وأسرع لتفقد حالة زوجته فكانت تسيل منها الدماء مخاطبا إياها "خليكي معايا متسبنيش".

لحظات لفظت بعدها الزوجة أنفاسها الأخيرة ما دفع زوجها للصعود إلى البلكونة مهددا بالانتحار ليلحق بمحبوبته.

سرعان ما تجمع الجيران وأحضروا بطانية تحسبا لسقوط "محمد" الأمر الذي تحقق بالفعل لكن كتبت له النجاة. أصيب بكسور في الضلوع واشتباه نزيف داخلي نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث يرقد في العناية المركزة.

تفاصيل ما حدث كشفته التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، وقادها الرائدان هاني عجلان ومحمد سعودي معاونا مباحث الهرم.

وتحفظت الشرطة على والدة الزوج لاستجوابها وسماع أقوالها بشأن الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.