شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع عقودا لرفع قدرة خط الربط مع السودان لـ300 ميجا وات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم البدء فى الأعمال الخاصة برفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ 300 ميجا وات نهاية الشهر الجارى بعد توقيع عقود تركيب أجهزة المعوضات، موكداً أن مدة تنفيذ هذا المشروع تستغرق 18 شهرا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم اطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائى رسمياً.

وأضاف المصدر، أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة، لافتا إلى أنه جارى العمل على إطلاق التيار الكهربائى بالخط بباقى المراحل بشكل تدريجى.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، وشهد المشروع زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الأنتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع، و بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.