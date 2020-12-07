الجيش الليبى: ملتزمون بوقف إطلاق النار وقلقون من حشد الميليشيات بطرابلس ومصراته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت القيادة العامة للجيش الليبى التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه فى إطار لجنة 5+5 فى جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جاء ذلك فى بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن تطور الوضع الميدانى في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة. وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق فى طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة. وأصدرت القيادة العامة تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات الليبية أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري.

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