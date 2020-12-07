شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد إصابات ووفيات كورونا.. نقيب أطباء كفر الشيخ يوجه رسالة قوية إلى المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عمرو ابوسمره، نقيب أطباء كفرالشيخ، رساله إلى المحافظ اللواء جمال نور الدين، بعد انتشار إصابات ووفيات كورونا.

وجاء في الرسالة أن نقابة أطباء كفرالشيخ فقدت صباح الأحد شهيدا جديدا من شهداء كورونا، وهو الدكتور مجدي موافي، إستشاري الجراحه بمستشفي العبور للتأمين الصحي، مضيفا: «وأنا بصفتي نقيبا لأطباء كفرالشيخ أناشدكم التدخل اليوم قبل الغد لإنقاذ أهلنا بالمحافظه من هذا العبث القاتل».

وأضاف في رسالته للمحافظ: «الفيروس تحول إلى وحش كاسر، يهاجم بضراوه وشده ولا بد من إصدار قراركم فورا بإختيار 4 مستشفيات كبداية على مستوي المحافظه لتكون مستشفيات عزل فقط، وهي مستشفي بلطيم ومستشفي سيدي غازي ومستشفي قلين وإختيار الرابعه في غرب المحافظه، وهذه المستشفيات تستقبل حالات كورونا فقط، على ألا تستقبل باقي المستشفيات بالمحافظه أي حالات إصابات بكورونا، وتكتفي بإستقبال الحوادث».

وتابع قائلا: «الأمر خطير جدا وعلينا التحرك قبل فوات الأوان، وما يحدث الأن من إنشاء أقسام للعزل في كل المستشفيات هو قرار خاطئ وكارثي، المستشفيات التي كانت ملاذا آمنا لكل عليل ويطلب فيها العلاج والشفاء، هي نفسها أصبحت مكانا خطرا غير آمن لا على المرضي ولا على مقدمي الخدمة. وعلي المسئولين تدارك هذا القرار القاتل».

ومضى قائلًا: «الأطباء وبقية الاطقم المعاونة لم ولن يتهاونوا أو يتقاعسوا في سبيل الدفاع عن مرضاهم ضد هذا المجهول الغامض فنحن جنود هذة المعركة، وعلي المسئولين حمايتهم وحماية اهاليهم بل وحماية المحافظة كلها. أن الأزمات وإدارتها لها رجالاتها، وكلما كان القرار صائبا قلت المخاطر في الازمات، التحرك اليوم قبل غدا، الفيروس الفتاك شديد التحور والخطورة».