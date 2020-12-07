شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لمواطن يُلقى أموال من بلكونة منزله يثير تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء أحد المواطنين أموال من شرفة منزله على المارة، حيث قال رواد السوشيال ميديا، إن هذه الواقعة حدثت في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وقد انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وأثار تفاعلا كبيرا بين مستخدمي السوشيال ميديا.

وأظهرت لقطات فيديو، أحد الأشخاص يقف في شرفة شقته ويلقي على المارة بعض الأموال، فيما تجمع عدد من الأشخاص أسفل "البلكونة" حتى يحصلوا على هذه الأموال التي يتم إلقاؤها من الأعلى، واحتشد الكثيرون أسفل منزل هذا الرجل وشهد الشارع الذي يقيم فيه ازدحاما كبيرا من السكان.

وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلومات عن هذا الرجل، مشيرين إلى أنه مهندس بالبترول، ومن أغنياء منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وأنها ليست هذه المرة الأولى التي يلقي فيها أموالا من شرفته، حيث قام بإلقائها مرتين في وقت سابق.



إلقاء أموال من شرفة منزل



شخص يلقى الأموال من البلكونة



مواطن يرمى الأموال



مواطن يُلقي أمواله من البلكونة يثير تفاعلا كبيرا على السوشيال