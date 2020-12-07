شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": نيوتن حاول كشف أسرار الأهرامات أثناء إثباته نظرية الجاذبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن ملاحظات إسحاق نيوتن التى عثر عليها مؤخرا، تكشف إنه حاول كشف أسرار الأهرامات فى مصر أثناء إثبات نظريته في الجاذبية، وقالت الصحيفة إن الملاحظات، التي يُعتقد أنها كتبت في ثمانينيات القرن التاسع عشر واكتشفت بعد 200 عام من وفاة نيوتن، يتم بيعها الآن من قبل دار سوذبى فى لندن ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى مئات الآلاف من الإسترلينى، وتغلق العطاءات يوم الثلاثاء.

واعتقد نيوتن، الذى درس الأهرامات فى أواخر القرن السابع عشر أن اكتشاف كيفية صنع الأهرامات من شأنه أن يكشف عن أسرار أخرى حول العالم، وكان يحاول حساب وحدة القياس التى استخدمها المصريين القدماء أثناء صنع الأهرامات.

كما اعتقد نيوتن أن المصريين كانوا قادرين على قياس الأرض واعتقد أنه إذا اكتشف كيف قاموا بقياس الأهرامات، فسيكون قادرًا أيضًا على قياس محيط العالم.

وتابعت الصحيفة: يبدو أن الملاحظات محترقة حول الحواف، وهو ما يُزعم أنه حدث بعد أن قفز كلبه، دايموند ، إلى طاولة وأسقط شمعة.

وقال اختصاصي المخطوطات في دار سوذبي ، جابرييل هيتون ، لصحيفة الأوبزرفر: هذه أوراق رائعة حقًا لأنه يمكنك أن ترى نيوتن يحاول اكتشاف أسرار الأهرامات.

حاول نيوتن أيضًا الكشف عن الأسرار في الكتاب المقدس وأمل أن يتمكن من العثور على أبعاد معبد سليمان.

وقالت الصحيفة إنه أُجبر على إخفاء هوسه بالخيمياء (فرعًا قديمًا للفلسفة الطبيعية، وتقليدًا فلسفيًا وأحد العلوم المبتدئة القديمة )، وتحويل المعتقدات الدينية غير التقليدية إلى سر وإلا فقد يخاطر بفقدان حياته المهنية.

وعلى الرغم من أن سمعته المحترمة اعتمدت على اكتشافاته الرياضية، كان نيوتن أكثر اهتمامًا بالكيمياء واللاهوت.

وتم العثور على مخطوطات حول هذه الموضوعات في دار سوذبي عام 1936، واشترى الاقتصادي جون مينارد كينز بعضها، الذي وصف نيوتن بأنه "آخر السحرة".