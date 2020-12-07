شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى من باريس: لا سبيل لتسوية أزمات المنطقة إلا بدعم كامل من المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه فى باريس مع وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، عدداً من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا والأزمات في بعض من دول المنطقة.

وأكد الرئيس السيسى، في هذا الصدد، أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولي لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استهل اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وذلك مساء، الأحد، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

ووصل الرئيس السيسى، إلي العاصمة الفرنسية باريس، بعد ظهر أمس الأحد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي سيلتقيه صباح الإثنين في قصر الإليزيه.