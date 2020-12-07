شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: زيارة الرئيس السيسى لباريس تدعم العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، وذلك مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الفرنسي رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكداً ثقته في أن تلك الزيارة ومباحثاته المرتقبة مع الرئيس الفرنسي "ماكرون" ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، في ظل تطلع فرنسا لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.