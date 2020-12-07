شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة الزقازيق تجري الكشف على 1733 حالة بقرية أبو عريضة بصان الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق قافلة طبية «بشرية وبيطرية»، الأحد، لقرية أبوعريضة بصان الحجر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر تحت شعار «صحة الإنسان»، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضمت القافلة الطبية البشرية 11 تخصصاً، برئاسة الدكتورة وفاء فوزي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 1733 حالة في تخصصات الروماتيزم والتأهيل، والعظام، والباطنة العامة، والمتوطنة. الأنف والأذن، والأطفال، الجراحة العامة. التحليل. النساءوالتوليد، الرمد، الصدر. كما تم صرف الأدوية مجانا لجميع الحالات بإشراف الدكتورة مرفت حسني وكيل كلية الصيدلة لشئون البيئة.

كما قامت القافلة البيطرية التي نفذتها إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطرى، بالتنسيق مع الأقسام الإكلينيكية والمستشفى البيطرى التعليمى، برئاسة الدكتور أحمد بحيري وكيل كلية الطب البيطري، بالكشف على ١٨٠ حالة من الحيوانات المختلفة وتطعيم 120 من الطيور والحيوانات ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى إجراء عملية جراحية لعدد ٢ من الحالات وصرف الأدوية اللازمة مجاناً .بمشاركة أساتذة من أقسام الجراحة ،وطب الحيوان، وطب الطيور، وقسم التوليد والتناسليات، حيث تم مناظرة الحالات وعلاجها مجاناً لتخفيف الأعباء على المربيين وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع مستوى المعيشى للمواطن الشرقاوى، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

أشرف على تنظيم القافلة ناصر الجندي مدير عام إدارة المشروعات، وشارك فيها عدد من المعيدين والطلاب من كليات الجامعة.