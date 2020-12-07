شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات قصوى وإجراءات مشددة.. 13 محافظة تشهد عرس الإعادة لانتخابات النواب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«استعدادات قصوى.. إجراءات احترازية.. ضوابط مشددة.. ومجموعات شبابية لمساعدة الناخبين».. وسط هذا المشهد، تنطلق اليوم عملية التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، على مدى يومين، فى 13 محافظة.

استعدادات مكثفة لتأمين التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

محافظات المرحلة الثانية أنهت استعداداتها والتجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات تنفيذا للتوجيهات الحكومية برفع درجة الاستعداد لإجراء الإعادة، وهى محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية ودمياط وكفرالشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية تفقد المحافظون اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، وسط تشديدات من جانب القيادات التنفيذية، بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة فى التعامل مع جميع المرشحين.

استعدادات مكثفة لتأمين التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

من جانبها، تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية، غرف عمليات المحافظات للوقوف على جميع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، وإعداد المقار، وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، وتوفير الراحة للمواطنين قبل وأثناء الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب التنبيه بإقامة مظلات لحمايتهم من العوامل الجوية وتوفير مقاعد متحركة لكبار السن وذوى الهمم. وتم التنسيق التام مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتى الداخلية والصحة لتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، وتم تشكيل «فرق شبابية» فى عدد من المحافظات، فى المراكز والمدن والقرى لمساعدة الناخبين فى معرفة لجانهم وتوعيتهم بالمشاركة فى الانتخابات والتصويت بحرية، بحسب بيان وزارة التنمية المحلية.

مجموعات شبابية لتسهيل تصويت الناخبين بأصواتهم فى محافظات المرحلة الثانية

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد فى مديريات الخدمات فى المحافظات الـ13 لتكون على أتم استعداد للعملية الانتخابية، فيما نظمت وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الثانية ندوات ومؤتمرات ولقاءات توعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات والتأكيد على الدور الإيجابى للسيدات والشباب. من جانبهم، تسلم القضاة المشرفون على اللجان الفرعية فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات، السبت، الأوراق وبطاقات الاقتراع، للتوجه بها إلى اللجان الفرعية إلى جانب السماح للناخبين بالداخل بالإدلاء بأصواتهم على مدار اليومين.

مجموعات شبابية لتسهيل تصويت الناخبين بأصواتهم فى محافظات المرحلة الثانية

وجولة الإعادة الأخيرة من الانتخابات يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبقٍ من مقاعد برلمان 2020، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية فوز 467 مرشحا خلال الجولات الماضية من إجمالى عدد المقاعد المخصصة للمجلس، البالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، من جانبه شدد، فى تصريحا، السبت، على أن التصويت يبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء الاثنين والثلاثاء وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا»، والتى تضمنت تعقيم جميع اللجان الانتخابية التى سيتم فيها التصويت، إلى جانب إلزام الجميع بارتداء الكمامات وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

مجموعات شبابية لتسهيل تصويت الناخبين بأصواتهم فى محافظات المرحلة الثانية

ويتواجد القضاة المشرفون على اللجان مبكرا فى مراكز الاقتراع لتحديد الحرم الانتخابى إلى جانب التأكد من توافر وسلامة جميع الأدوات المستخدمة فى العملية الانتخابية، ثم السماح للناخبين بدخول اللجان فى التاسعة صباحا، حتى التاسعة مساء، ويتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها فى الرابعة عصرا.