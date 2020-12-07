شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم «متحدون ضد الفساد» بالتعاون مع «الرقابة الإدارية» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة ستنظم، الأربعاء المقبل، ندوة توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت عنوان «متحدون ضد الفساد»، يحاضر فيها عدد من قيادات جهاز الرقابة الإدارية بالمحافظة.

وأوضح «عزيز» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الندوة ستعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بقاعة قناه السويس بالجامعة الجديدة بالكوامل، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه الندوات التي تعد بمثابة جلسة حوارية مع شباب الجامعة، والهيئة التدريسية ومعاونيهم، والعاملين، يعرض فيها بكل شفافية جهود الدولة لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة بدورها نظمت العديد من الدورات التدريبية للجهاز الإداري في نظام الرقابة الداخلية، وإدارة المشتريات الحكومية، والكفاءة الإدارية، واستحداث وحدة للتشريعات القانونية وتكليف وحدة الشؤون القانونية للقيام بمهامها، لافتا إلى أن الجامعة التزمت بتدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد طبقا للكتاب الوارد من هيئة الرقابة الإدارية إلى المجلس الأعلى للجامعات، ولا يمنح الطالب الدرجة الجامعية إلا بعد اجتيازه، منوها بأن 51 متدربًا من الهيئة التدريسية والعاملين حضروا البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد والحوكمة بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.