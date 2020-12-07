شكرا لقرائتكم خبر عن نيران وحمم من أرض الهنداو بالداخلة.. ما أسبابها وهل تتحول إلى براكين نشطة؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خروج نيران وأدخنة من باطن الأرض في منطقة الهنداو بنطاق مركز الداخلة بالوادي الجديد.

وعرض الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه على «إم بى سي مصر» فيديو لخروج نيران ومادة حمراء تشبه حمم البراكين وأدخنة بيضاء من تلك المنطقة.

وأجرى «أديب» مداخلة مع الدكتور محمد عبدالظاهر، الأستاذ المساعد جيوفيزياء بمعهد البحوث الفلكية، للإجابة على عدد من الأسئلة حول هذه الظاهرة.

- ما هي الحكاية ولماذا تحدث؟

جاءتنا بعض الاستفسارات والتساؤلات بخروج أدخنة بيضاء بمنطقة الهنداو بالداخلة في الوادي الجديد وتم عمل لجنة والذهاب إلى مكان الظاهرة والاقامة لمدة 4 أيام وتم عمل القياسات اللازمة وأخذ عينات من الأرض والمياه.

- هل وجدتم فعلا أدخنة بيضاء تخرج من الأرض؟

نعم وجدنا أدخنة تخرج من الأرض ورائحة كبريت h2s أو كبريتيد الهيدروجين ودرجة الحرارة للصخور 240 درجة سيليزية ولم يتم بعد عمل التحاليل اللازمة، ولكن التقرير المبدئي واطمئن الناس بأنه ليس له علاقة بالبراكين أو أي نشاط زلزالي في المنطقة، ومصدر الحرارة قريب من السطح وليس عميقا.

- البلدوزر الموجود بالفيديو قام بتقليب الأرض سطحيا فظهر الدخان؟

نعم، ولكن النيران التي تخرج ليست طبيعة، فعند تقليب التربة تخرج النيران نتيجة الاحتكاك.

- هل هذه الظاهرة قريبة من مناطق سكنية ومتى ظهرت؟

سألنا الاهالي وكانت إجابتهم أن هذه الظاهرة لها ما يقرب من 3 سنوات تظهر في الشتاء وتختفي في الصيف، وأخذنا عينات المياه فلم نجدها ساخنة حيث كانت حرارتها 30 درجة سيليزية وهي نفس درجة حرارة مياه الآبار وهي ليست مشكلة، لذا متوقع أن يكون مصدر الظاهرة أقرب للسطح وأقل من 100 متر.

- ما هي الصخور والمعادن التي تخرج من هذه الأرض؟

وجدنا هناك طفلة سوداء مع معدن البايرايت FeS2 وهو عبارة عن حديد وكبريت وهذا المعدن عندما يحدث له أكسدة يتم تسريب كبريت على السطح وخروج رائحة كبريتيد الهيدروجين، هذا هو التفسير المبدئي والتفسير النهائي بعد تحيليل العينات وعدم وجود أي مواد مشعة.

- كيف نستفيد من هذه الظاهرة؟ وهل يمكن الاستفادة من هذه المواد؟

نعم، فالمعادن الحاملة للكبريت لها أهمية اقصادية والبايرايت يتسخدم في الدوائر الكهربائية وتصنيع حمض الكبريتيك وفي الصباغة والحبر وغيرها.