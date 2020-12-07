شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» و«العربية للتصنيع» تبحثان إعادة تأهيل 200 عربة لركاب الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى مجال الوحدات المتحركة، من بينها مشروع إعادة تأهيل وتحسين 200 عربة درجة ثالثة للركاب.

وأكد على أن المشروع سيسهم فى تحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتًا إلى أن الوزارة تسير فى مجال عربات الركاب فى اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل فى شراء عربات وقطارات جديدة، والثانى تطوير وتحسين الأسطول الحالى.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كل إجراءات التقييم الفنى والمالى لصفقة قطارات النوم الجديدة، خصوصًا مع احتياج هيئة السكك الحديدية لتدعيم أسطولها من هذه القطارات لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أهمية العمل على توطين صناعة النقل فى مصر لهذه النوعية من القطارات عن طريق التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع سيماف وكبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وأكد على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة النقل فى مصر، وهو ما كان له أثر إيجابى فى تقدم تصنيف مصر فى مجالات النقل المختلفة وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على ضرورة توطين صناعة النقل فى مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية.

من جانبه، أكد الفريق التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرة الكبيرة فى تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فنى متميز.