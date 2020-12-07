شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس لـ إيمان الحصرى: "نعرف كل أسرار التحنيط.. ولو عايزه تتحنطى نحنطك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن المصريين يعلمون كل أسرار التحنيط، موجها حديثه لإيمان الحصرى، عندما سألته بالقول: "نحن لا نعرف سر التحنيط؟"، قائلا: "لو حضرتك عايزه تتحنطى نحنطك"، فردت ضاحكة "لا مش عايزة أتحنط".

أضاف حواس، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن التحنيط استمر حتى نهاية العصر الرومانى، وضعف فى العصر اليوناني، ولكن كان أعظم تحنيط في الدولة الحديثة ووصل فى هذه الفترة للقمة.

وكشف وزير الآثار الأسبق، عن نجل رمسيس الثالث "بنتاؤور" وفقا لما كان مكتوب في البردية، وكان له مومياء في المتحف المصرى لا يعرف أحد عنها شيء وكانت تسمى "المومياء الصارخة"، وعندما وضعت تحت الأشعة المقطعية وجدت آثار الشنق على رقبته، مبينا: "ابن الملك رمسيس لم يتحنط وكان ملفوفا في جلد الماعز الذى كان نجسا عند الفراعنة".