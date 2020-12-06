شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإحصاء»: معدلات الفقر تراجعت في مصر.. وهناك أسر دخلها 2.5 مليون جنيه سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعتبر أحد المصادر الرسمية والرئيسة للبيانات والأرقام التي تعتمد عليها أجهزة الدولة في التخطيط والإعداد لتصور كامل لكل مشكلات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين في الاتجاهات كافة.

أضاف بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON»: «نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسية التي تستخدمها أجهزة الدولة المعنية لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات».

تابع: «في عام 2017-2018 أعلننا أن نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، إذ نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، إذ هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين».

أشار بركات إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 96 ألف جنيه: «لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على أعلى مستوى مثل الرحاب ومدينتي وهناك أسر دخلها يزيد على 2.5 مليون جنيه في السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي».