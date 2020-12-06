شكرا لقرائتكم خبر عن «سم مغشوش».. حملة للقضاء على الكلاب في شوارع المنيا الجديدة تثير غصب الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة يارا جاويش، أحد أهالي مدينة المنيا الجديدة، إن حملة القضاء على الكلاب في شوارع المنيا الجديدة اتجهت دون التحقق من الوقائع، حيث أنه تم استخدام السم المغشوش للقضاء على كلاب الشوارع، مشيرة إلى أن منظر تعذيب الكلاب كان صعب للغاية.

وأضافت الدكتورة يارا جاويش، خلال لقائها عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن الثعالب بدأت تظهر في مدينة المنيا الجديدة بسبب اختلال التوازن البيئي، وتقدمنا ببلاغات لقسم الشرطة لكن لم يحدث أي شيء.

وأوضحت أن تلك الحملات تكون من أجل القضاء على الكلاب العقور أي الكلاب التي تعاني من الصرع، وليس كلاب الشوارع التي يخاف منها بعض المواطنين، مناشدة المسؤولين بالتحقيق في تلك الواقعة.