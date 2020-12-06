شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكنيسة: وفاة 5 قساوسة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك قرارات لمدة شهر تنص على تعليق صلوات الأحد، وتعليق القداسات بالقاهرة والإسكندرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «TeN»، الأحد، أنه سوف يتم متابعة قداس الأعياد عبر الفضائيات القبطية، والهدف من ذلك هو الحد من خطورة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن صلوات الجنازة تقام بحضور أسرة المتوفي فقط، وإذا كانت الوفاة بسبب فيروس كورونا ستكون الصلاة على المتوفي في المدافن فقط.

وأوضح أن عظة الاربعاء لقداسة البابا تواضروس الثاني ستكون يوم الأربعاء المقبل بدون جمهور.

وكشف المتحدث باسم الكنيسة عن وفاة 5 قساوسة في مختلف المحافظات خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بسبب اصابتهم بفيروس كورونا وهو ما استدعى اتخاذ اجراءت وقائية أكثر لمحاصرة الفيروس.