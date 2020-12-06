شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركي لبندقية وعدة أسلحة بيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لبندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارتى الحركة وتفتيش الركاب، تم الإشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 10 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود بندقية ضغط هواء و14خنجر و5 مطواة و4800 أمبول ماء للحقن وكمية من كبسولات السولبادين و229 علبة رموش صناعية و43 علبة طلاء أظافر و108علبة معطر للجو و36 علبة إزالة الشعر و344 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة و121 ساعة يد رجالي و82 أسورة معدنية وشاشة 56 بوصة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وقام بالضبط كل من محمد عادل ومحمد صبرى بإدارة الحركة وأحمد حجازي وهيثم ابو النجا ومحمد صبري من إدارة تفتيش الركاب تحت أشراف محمد يحي مدير إدارة الركاب وأحمد رشدي ومحمد عبدالرؤوف وفخري حمدان، مدير التعريفة، وعلي عبدالستار وشعبان الريس بإدارة الشؤون القانونية .وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 328 ألفًا و971 جنيهًا.

وقرّر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.