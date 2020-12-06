شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطروح يقود حملات ليلية لتعقيم الشوارع لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، مساء الأحد، حملة ليلية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة وأماكن تكدس المواطنين والأسواق والمواقف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «جاب الله» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم تطهير شوارع الإسكندرية والجلاء وشكري القوتلي وليبيا وعمر المختار بالسوق القديم والثانوية والشوارع المتفرعة منها، ضمن جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية بالمواقف والمدارس وأماكن تكدس المواطنين والمساجد والمصالح الحكومية ومنازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، مناشدًا الأهالي الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد في الأماكن العامة المزدحمة بالمواطنين لمواجهة فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

رئيس مدينة مرسى مطروح يقود حملات ليلية لتطهير وتعقيم الشوارع والاسواق لمواجهة كورونا

رئيس مدينة مرسى مطروح يقود حملات ليلية لتطهير وتعقيم الشوارع والاسواق لمواجهة كورونا