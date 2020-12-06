شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تغلق أبوابها لتزايد إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الكنيسة القبطية تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، مع السماح لكهنة كل كنيسة بإقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد على 5 شمامسة، اعتبارًا من الغد ولمدة شهر.

وذكرت الكنيسة، فى بيان، أن «القرار يأتى تجنبًا للتجمعات بعد تزايد أعداد الإصابات بكورونا»، كما تم تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التى ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، وأكد البيان أن الافتقاد «طقس كنسى» سيقتصر فقط على الاتصال التليفونى، كما تقرر أن تستمر الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 103324 حالة، فيما تم تسجيل 431 حالة إصابة جديدة ووفاة 18 حالة.

وقال الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن طائرات شركة مصر للطيران للشحن جاهزة لنقل لقاح فيروس كورونا. وأضاف «زكريا»، فى تصريحات صحفية: «أضفنا طائرتين من طراز 777 كانتا خارج التشغيل، وسنعمل على عودتهما إلى الخدمة خلال أسبوعين، وبالتالى يصل عدد الطائرات الخاصة لنقل لقاح فيروس كورونا إلى 5 طائرات».

وعلى الصعيد العالمى، ذكرت وكالة تاس الروسية، الأحد، أن الحكومة الروسية أضافت لقاح كورونا الروسى إلى قائمة الأدوية الحيوية والأساسية، بعد أن حددت وزارة الصحة الروسية الحد الأقصى لتكلفة لقاح «سبوتنيك v»، عند 1942 روبل لجرعتين (حوالى 26٫20 دولارًا)، بحسب أليكسى كوزنيتسوف، مساعد وزير الصحة الروسى. وأضاف كوزنيتسوف أن «تطعيم المواطنين الروس سيكون مجانيًا وطوعيًا تماما».

وأعلت بريطانيا بدء حملة التلقيح ضد كورونا غدا، ونشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، الصور الأولى لمجمدات تخزين إمدادات المملكة المتحدة من لقاحات كورونا، قبل طرحها المتوقع الأسبوع المقبل، ويتم تخزين الإمدادات الأولية من لقاح فايزر - بيونتك، فى مجمدات متخصصة فى مكان آمن بإنجلترا، وسيتم توزيعها على هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب سيتلقيان قريبا اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذى طورته شركتا «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية، ولن يتمتعا بأى أفضلية بل «سينتظران على الخط» ضمن الموجة الأولى من حملة تطعيم المواطنين فوق سن 80 ومقيمى دور المسنين.