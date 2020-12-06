شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه رسالة إلى مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مستحقي المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، بعدم التزاحم على مكاتب البريد قبل أن تصل لهم رسالة نصية تفيد استحقاقهم الصرف.

وطالب «الهجان»، المواطنين من العمالة غير المنتظمة، والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لإستلام قيمة المنحة المحددة، حيث تم تجهيز 197 مكتب بريد موزعين في جميع آرجاء المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى البريد والبنك الزراعى المصرى للتأكد من توفير أماكن إنتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيداً عن التجمعات والإزدحام.

وشدّد على ضرورة الإستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المطلوبة للحد من إنتشار فيروس الكورونا، وأهمها إرتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.

وتابع المحافظ، الأحد، الجهود والإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بمدن بنها وقليوب، بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، وأنور خضر مدير بريد القليوبية، والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة، مؤكداً بأن ذلك يأتى في إطار قرارات مجلس الوزراء التي صدرت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد فترة صرف المنحة المخصصة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الإقتصادية لجائحة فيروس الكورنا كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر.