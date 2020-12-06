شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأزهر تبدأ برنامجها للتوعية الأسرية والمجتمعية بجامعة العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي، رئيس جامعة العريش، الأحد، قافلة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الفتوى الإلكترونية.

وأكد رئيس الجامعة على قيام أعضاء القافلة بعقد ندوة لطلاب كلية الآداب لتفعيل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية للتعليم الجامعي، والذي يتبناه الأزهر الشريف.

وأشار الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الفتوى الإلكترونية، إلى «حب الوطن وضرورة الحفاظ عليه، وصد أي فكر منحرف يعمل على هدمه»، مشيرًا إلى الدور الذي تؤديه الجامعة في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتنمية قيم المواطنة الصالحة في نفوس الشباب، وغرس الفكر الوسطي المعتدل في نفوسهم.

ودارت نقاشات مثمرة بين علماء الأزهر والطلاب حول كثير من المسائل المجتمعية والقضايا المعاصرة.

وعقب انتهاء الندوة، رد أعضاء القافلة على أسئلة طلاب الكلية، بجانب تنظيم مسابقه ثقافية، وتوزيع جوائز قيمة على الطلبة المشاركين في المسابقة.

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش

قافلة الأزهر الشريف في جامعة العريش