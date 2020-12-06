شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: رجائي عطية يطلب الشرطة لاقتحام مقر اتحاد المحامين العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح مصدر أمنى أن رجائى عطية، نقيب المحامين، أبلغ شرطة النجدة بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب.
وبالانتقال، طلب من قوة الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول، وتم إفهامه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها في هذا الشأن إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانونى، وفقًا للمصدر.
وأعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الإتحاد بالسماح له بالدخول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه للعرض على النيابة.
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