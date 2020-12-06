شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: احتفالات الكنائس فى الأعياد المقبلة محدودة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مصير القداس يوم 25 ديسمبر المقبل والذي يتزامن مع عيد القيامة المجيد: "مش عارفين الظروف هتبقى إيه، قدامنا حوالى 3 أسابيع، لكن غالبًا احتفالات الكريسماس هتبقى محدودة في مصر والعالم".

وأضاف البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، عن الاحتفالات في يوم 7 يناير، قائلا: "لا يوجد لدينا تصور حتى الآن، لكن نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد"، متابعا: "نسير وفق الصورة العامة التي تسير عليها الدولة، فالدولة المصرية قللت فترات العمل، وننادى بالوقاية باستمرار، ونشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وكانت قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخاذ قرارات جديدة بعد وفاة العديد من الكهنة خلال الأيام الماضية، وقد أصدرت تعليمات جديدة ليتم تطبيقها على "إيبارشية البابا" وهى كنائس القاهرة والإسكندرية، مشيرة خلالها إلى أنه فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحى وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية بدءا من اليوم الاثنين، ولمدة شهر.