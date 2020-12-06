شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التنسيق الحضاري: نعد رؤية لإعادة ميدان الأوبرا لمشهده التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن الجهاز بدأ خطة إعادة القاهرة الخديوية بتطوير ميدان التحرير ووضع الإضاءة على المباني وتطوير وجهات المباني لاستعادة قيمة المكان والحركة التجارية والسياحة، مفيدا بأنهم الان يعدون رؤية لميدان الأوبرا لإعادته إلى مشهده التاريخي حتى يصلون إلى ميدان العتبة.

وأضاف المهندس محمد أبوسعدة، في حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الجهاز أصبح لديه ارشيف معماري ورسومات أصلية للمباني، متابعا: «بنمسح كل الوجهات دي وبقى عندنا ارشيف في حالة تعرض أي مبنى للتلف، ونوثق ثم نبدأ بفريق ترميم الاعمال».

وتابع: «الاضاءة ووجهات المباني تعكس رونق القاهرة، وتحرك الدولة بنقل كل المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة القاهرة لتتنفس وتعود إلى رونقها».