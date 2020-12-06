شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ استثمار: تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو بقيمة 3.5% كان مفاجئًا للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام أبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن البعض تصور بأن مصر ستتأثر بالسلب بأزمة كورونا بشكل كبير، ولكن المفاجأة للعالم بأن المؤشرات الاقتصادية في مصر بدأت تعود سريعًا للارتفاع.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن المؤشرات كانت تتوقع بأن مصر يستحق نمو بنسبة تتراوح ما بين 1 لـ2%، ولكن المفاجأة كانت أن معدل الاقتصاد نمو بنسبة تصل لـ3.5%.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي تأثر بسبب أزمة كورونا، ولكنه بدأ يعاود الارتفاع مرة أخرى بشلك سريع، وهذا الأمر كان لافتًا للانتباه من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن الجنيه المصري يتعافى وحقق ثاني أفضل أداءً على مستوى العالم، لافتًا إلى أن البنك المركزي في مصر لا يتدخل تمامًا في تحديد سعر صرف الجنيه، أمام في تركيا فالأمر على النقيض تمامًا، مما أدى لتدهور الليرة التركية بشكل كبير للغاية.