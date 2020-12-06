شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن وفقًا لحالة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتابع الوضع الصحي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الهجمة الثانية من فيروس كورونا سببت إزعاجا كبيرًا وزيادة في عدد المصابين.

أضاف البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON»: «في الأيام الأخيرة توفى لدينا عدد من الآباء الكهنة وعدد من الأحباء في أماكن كثيرة، كما أننا في الكنيسة بدأنا الصوم في 25 نوفمبر، وفي 10 ديسمبر نبدأ صلوات ليلية تخص القديسة مريم العذراء، وبالتالي فإن تجمع الناس مع المسيحيين في الكنيسة فإن احتمالات الإصابات تزيد، ففضلنا التوقف قليلًا ومتابعة الصلوات من خلال التلفزيون بصلوات سابقة، على أن يصلي الآباء الكهنة بأعداد محدودة للحفاظ على الصلوات داخل الكنيسة».

تابع: «أن قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن وفقًا لحالة انتشار الفيروس في المنطقة وطالبنا من الآباء المطارنة والأساقفة في الإيبارشيات بخلاف القاهرة والجيزة بأن يقدروا الموقف الصحي لديهم، ولذلك فإننا لم نتخذ قرارًا عامًا بوقف الصلاة في الكنائس لكن كل إيبارشية لها الحرية في تحديد موقفها، وبعض الإيبارشيات أصدرت بيانات مماثلة لما أصدرناه في القاهرة والإسكندرية بشأن وقف القاهرة والإسكندرية».

أردف البابا تواضروس: «أوقفنا كل التجمعات، ولا أفراح لدينا في هذه الفترة بسبب الصوم، كما أن الجنازات تقتصر على أهالي المتوفين ويفضل أن يصلوا في كنائس المدافن، وأن تحضر أسرة الطفل التعميد بواقع 4 أو 5 أفراد وذلك للوقاية».

حول الأديرة، قال البابا تواضروس: «هي مجتمع مغلق، ومعظمها قافلة في أسوان، لكن الآباء الرهبان يصلون فيها».