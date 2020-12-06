شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن وفقًا لحالة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتابع الوضع الصحي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الهجمة الثانية من فيروس كورونا سببت إزعاجا كبيرًا وزيادة في عدد المصابين.
أضاف البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON»: «في الأيام الأخيرة توفى لدينا عدد من الآباء الكهنة وعدد من الأحباء في أماكن كثيرة، كما أننا في الكنيسة بدأنا الصوم في 25 نوفمبر، وفي 10 ديسمبر نبدأ صلوات ليلية تخص القديسة مريم العذراء، وبالتالي فإن تجمع الناس مع المسيحيين في الكنيسة فإن احتمالات الإصابات تزيد، ففضلنا التوقف قليلًا ومتابعة الصلوات من خلال التلفزيون بصلوات سابقة، على أن يصلي الآباء الكهنة بأعداد محدودة للحفاظ على الصلوات داخل الكنيسة».
تابع: «أن قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن وفقًا لحالة انتشار الفيروس في المنطقة وطالبنا من الآباء المطارنة والأساقفة في الإيبارشيات بخلاف القاهرة والجيزة بأن يقدروا الموقف الصحي لديهم، ولذلك فإننا لم نتخذ قرارًا عامًا بوقف الصلاة في الكنائس لكن كل إيبارشية لها الحرية في تحديد موقفها، وبعض الإيبارشيات أصدرت بيانات مماثلة لما أصدرناه في القاهرة والإسكندرية بشأن وقف القاهرة والإسكندرية».
أردف البابا تواضروس: «أوقفنا كل التجمعات، ولا أفراح لدينا في هذه الفترة بسبب الصوم، كما أن الجنازات تقتصر على أهالي المتوفين ويفضل أن يصلوا في كنائس المدافن، وأن تحضر أسرة الطفل التعميد بواقع 4 أو 5 أفراد وذلك للوقاية».
حول الأديرة، قال البابا تواضروس: «هي مجتمع مغلق، ومعظمها قافلة في أسوان، لكن الآباء الرهبان يصلون فيها».
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