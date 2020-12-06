أخبار مصر

البابا تواضروس: قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن وفقًا لحالة انتشار كورونا

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن وفقًا لحالة انتشار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتابع الوضع الصحي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الهجمة الثانية من فيروس كورونا سببت إزعاجا كبيرًا وزيادة في عدد المصابين.

أضاف البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON»: «في الأيام الأخيرة توفى لدينا عدد من الآباء الكهنة وعدد من الأحباء في أماكن كثيرة، كما أننا في الكنيسة بدأنا الصوم في 25 نوفمبر، وفي 10 ديسمبر نبدأ صلوات ليلية تخص القديسة مريم العذراء، وبالتالي فإن تجمع الناس مع المسيحيين في الكنيسة فإن احتمالات الإصابات تزيد، ففضلنا التوقف قليلًا ومتابعة الصلوات من خلال التلفزيون بصلوات سابقة، على أن يصلي الآباء الكهنة بأعداد محدودة للحفاظ على الصلوات داخل الكنيسة».

تابع: «أن قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن وفقًا لحالة انتشار الفيروس في المنطقة وطالبنا من الآباء المطارنة والأساقفة في الإيبارشيات بخلاف القاهرة والجيزة بأن يقدروا الموقف الصحي لديهم، ولذلك فإننا لم نتخذ قرارًا عامًا بوقف الصلاة في الكنائس لكن كل إيبارشية لها الحرية في تحديد موقفها، وبعض الإيبارشيات أصدرت بيانات مماثلة لما أصدرناه في القاهرة والإسكندرية بشأن وقف القاهرة والإسكندرية».

أردف البابا تواضروس: «أوقفنا كل التجمعات، ولا أفراح لدينا في هذه الفترة بسبب الصوم، كما أن الجنازات تقتصر على أهالي المتوفين ويفضل أن يصلوا في كنائس المدافن، وأن تحضر أسرة الطفل التعميد بواقع 4 أو 5 أفراد وذلك للوقاية».

حول الأديرة، قال البابا تواضروس: «هي مجتمع مغلق، ومعظمها قافلة في أسوان، لكن الآباء الرهبان يصلون فيها».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    118,014

  • تعافي

    103,324

  • وفيات

    6,750

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس: قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن وفقًا لحالة انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"